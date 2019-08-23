Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского. Он считает, что в этом есть смысл и берет на себя этот риск, - Зеркаль

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.

Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.

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"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - пояснила дипломат.