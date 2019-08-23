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23.08.19 10:31

"Укрзализныця" вводит систему опросов среди пассажиров относительно качества услуг

"Укрзализныця" с целью имплементации директив Европейского Союза проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством услуг.

укрзализныця,вагон,проводник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в пятницу. Компания, которая будет осуществлять опрос, будет определена через систему ProZorro.

"К анкетированию будут привлечены более 20 тыс. клиентов "Укрзализныци" по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныци" надеются, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда в первую очередь нужно направить усилия. Проведение опросов на регулярной основе, по мнению компании, позволит отслеживать эффективность реализуемых мероприятий в направлении улучшения качества услуг.

В летнем сезоне "Укрзализныця" ежедневно перевозит около 141 тыс. пассажиров, что более чем на 20% больше, чем весной.

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