Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.
28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Максим Марченко.
92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени кошевого атамана Ивана Сирко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев.
17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Олег Миколайчук.
456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование "имени Дмитрия Майбороды". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Андрей Сидаш.
Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование "Одесское". Ленту с почетным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.
15-му полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Славянский". Ленту с почетным наименованием получил командир полка полковник Василий Жук.
105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого". Ленту с почетным наименованием получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов.
17-му пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени полковника Александра Жуковского". Ленту с почетным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.
Завершило торжественное мероприятие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Национальной гвардии Украины.