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23.08.19 11:31

США призвали РФ и поддерживаемые ею силы демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской для ремонта моста

Посольство США в Украине призвало РФ и поддерживаемые ею силы осуществить демонтаж фортификационных сооружений вблизи пгт Станица Луганская с тем, чтобы начать там ремонт моста.

луганская,станица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в Facebook.

"Сообщения о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве США в очередной раз призвали РФуважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Как сообщалось, 21 августа по итогам заседания ТКГ украинская сторона заявила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа, однако еще должен быть демонтирован блокпост НВФ.

США призвали РФ и поддерживаемые ею силы демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской для ремонта моста 01

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