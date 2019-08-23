Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Министерство социальной политики.

"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", - говорится в отчете Минсоцполитики о результатах деятельности за три года.

Так, за 2016-2019 года реальные доходы населения постепенно росли: 2016 года – плюс 2%, 2017 год – плюс 10,9%, 2018 год – плюс 9,9%, I квартал 2019 года – плюс 7,7%.

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Если сравнивать апрель 2016 года, когда действующий состав правительства начал работать, с июлем 2019 года, то прожиточный минимум вырос на 45%, минимальная зарплата выросла в три раза (с 1378 грн до 4173 грн), минимальный размер пенсии повысился на 45,6% (с 1074 грн до 1564 грн), средний размен пенсии повысился на 76,5% (с 1703 грн до 3006 грн) а должностной оклад работника первого разряда тарифной сетки вырос на 72%.

Также отмечается, что за данный период средняя зарплата штатного работника выросла в два раза – с 4839 грн до 10027 грн.

Что касается уровня бедности, то по сравнению с 2016 годом, он снизился на 23,5 процентных пункта и составляет 27,6%, а уровень бедности среди работающих снизился на 23,8 процентных пункта и составляет 18,2% по сравнению с 42% в 2016 году.

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