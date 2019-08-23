Вышинский отказался писать заявление на обмен, - адвокат Доманский

Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", - отметил Доманский.

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"Этот вопрос ему задавался несколько раз. Но он не является вещью, которую можно на что-то менять. Он является человеком, гражданином, у которого есть права... Поэтому говорить об этом как об обменном фонде и как о вещи – простите – он живой человек, которого еще суд не признал, что он в чем-то виновен. Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью – осуществить этот так называемый обмен", - добавил адвокат.

По словам адвоката, Вышинский отказывается писать заявления об обмене, потому что таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает.

Доманский утверждает, что признания вины очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки о том, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

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Доманский также отметил, что одно дело говорить об обмене лиц, имеющих приговоры, и совсем другое – о человеке, относительно которого еще продолжается судебное разбирательство.

Сейчас он продолжает заниматься защитой Вышинского в суде.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.