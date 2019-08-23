В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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"Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, по данным российского агентсва РБК, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ будут уже в ближайшие дни.

Сегодня, 23 августа, в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.