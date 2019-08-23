Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам

"Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений", - отметил Богдан в комментарии, предоставленном пресс-службой ОП в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, второе досудебное письменное требование об опровержении недостоверной информации даже было подкреплено копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины 12 апреля 2019 года.

Согласно этому документу, в период с 12 апреля-2014 по 12 апреля-2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь лишь дважды - в мае 2014 года: один раз на выезд 15 мая и один раз на въезд 16 мая.

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"Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения", - отметил Богдан.

В комментарии отмечается: НОТУ в своем ответе сообщила, что не несет ответственности за содержание передачи "Схемы: коррупция в деталях", размещенной в эфире телеканала "UA: Перший", фактически переложив такую ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в состав которого входит "Радио Свобода" - производитель данной программы.

"На такой ответ следует заметить, что ПАО "НОТУ", даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем, а значит, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации в силу требований действующего законодательства Украины обязуется ее опровергнуть", - указал руководитель Офиса президента.

В свою очередь, киевское бюро "Радио Свобода" в ответ на требование сообщило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения распространенной информации, однако не предоставило таких доказательств, сославшись на право журналистов не раскрывать свои источники, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск, желая опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ. Шевченковский райсуд Киева открыл производство по данному иску, подготовительное заседание назначено на 19 сентября.