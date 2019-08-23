Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.08.19 14:33

"Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине, - Рахманин

Партии "Голос" не делали никаких кадровых предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в новом будущем Кабинете Министров Украины.

рахманин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.

"Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу.

В свою очередь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук подчеркнул, что партия в принципе против "любых квотных принципов формирования руководящих должностей".

"Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады, - Юрчишин

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100