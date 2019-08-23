Главврач Минспорта подозревается в закупке сомнительных медпрепаратов на сумму более 8 млн грн, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 миллионов гривен.
Часть из этих средств не прошла контроль в Национальном антидопинговом центре.
Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.
"Главному врачу Минспорта объявлено о подозрении в рамках уголовного производства", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.