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23.08.19 15:23

Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа, - Разумков

Коалиционное соглашение будет подписано на заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа, утверждает председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

вр,парламент,рада

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разумков также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство.

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"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И ,исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", - пояснил он.

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