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23.08.19 15:37

Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

В случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Восточной Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер агентству BNS в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.

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"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал спецпредставитель США.

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.

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