Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер агентству BNS в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Формат Волкер-Сурков стоит расширить, приобщив к нему Украину, - Зеркаль

"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал спецпредставитель США.

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.