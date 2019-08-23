Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"23 августа 2019 подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению в суд", - говорится в сообщении.

Следствием установвлено, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику ЗАО "ХК "Энергосеть". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЗАО "ХК "Энергосеть" более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для ОАО" Запорожьеоблэнерго "1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн.

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Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко. 15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

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