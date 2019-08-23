Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в "Большую семерку", - отметил Президент.

Акцент был сделан на необходимости продолжения объединенных усилий всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

"Ваш успех - в наших интересах. Потому что ваш успех - это успех Украины", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив Главу государства за активный диалог с украинской общиной.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги, связанные с реализацией отдельных инициатив в политическом и гуманитарном направлениях.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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