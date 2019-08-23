Контрразведка СБУ уличила двух гражданок Украины в передаче наемникам РФ информации о силах ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины-наемнице РФ так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Сейчас обоим гражданкам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела переданы в суд.