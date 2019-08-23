Фильм "Додому" об отце, едущем в Крым хоронить погибшего на Донбассе сына, выдвинули от Украины на "Оскар"

Об этом сообщил украинский оскаровский комитет на Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Мировая премьера "Домой" состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в этом году. Кроме того, на Одесском кинофестивале картина получила гран-при, разделив его с фильмом грузинского режиссера Левана Акина.

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Фильм Алиева также попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии, шорт-ист объявят 9 ноября.

В этом году "Домой" был единственным фильмом, который участвовал в нацоборе комитета.

В главных ролях - Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов. Герой картины Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на Родине - в Крыму.

Картина выходит в украинский прокат 7 ноября.

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Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 13 января 2020 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.