Зеленский уволил 18 глав РГА в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, уволены глава Андрушевской РГА Екатерина Курсон, глава Барановской РГА Николай Вельчинский, глава Емильчинской РГА Игорь Евтушок, глава Житомирской РГА Сергей Микитюк, глава Коростышевской РГА Вячеслав Полищук, глава Лугинской РГА Наталья Кирийчук, глава Любарской РГА Константин Чернецкий, глава Малинской РГА Дмитрий Кисельчук, глава Народицкой РГА Виктор Пащук, глава Овруцкой РГА Юрий Дивинский, глава Попельнянской РГА Роман Суботенко, глава Пулинской РГА Виктор Байда, глава Радомышльской РГА Светлана Ковальчук, глава Романовской РГА Алексей Капинус, глава Ружинской РГА Людмила Беляк, глава Хорошевской РГА Галина Ширченко и глава Чудновской РГА Александр Лаврук.

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Также с должности главы Маневицкой РГА Волынской области уволен Андрей Линдюк.

Все они уволены в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины.

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