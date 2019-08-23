Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев

Об этом председатель Национальной полиции сообщил 23 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Сергей Князев отметил, что отдельным важным направлением работы ведомства является налаживание надлежащего уровня профилактической работы. Поэтому нынешним нововведением полиции стало начало реализации пилотного проекта "Полицейский офицер общины".

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"Основная цель проекта - обеспечить каждую территориальную общину офицером, который живет и работает на ее территории. На сегодня реализация проекта начата в шести регионах - Волынской, Кировоградской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Всего планируется охватить 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов граждан", - сообщил глава Нацполиции.

Сергей Князев добавил, еще одним аспектом налаживания превентивной работы является реализация подхода "community рolicing" и открытие полицейских станций.

"На сегодня уже более 130 таких участков успешно функционирует в регионах государства. Еще 150 планируется открыть до конца года. Положительное влияние очевидно, ведь мы усиливаем полицейское присутствие в самых отдаленных местах", - отметил Председатель Нацполиции.

При этом Сергей Князев отметил, что при реализации указанных проектов важно взаимодействие полиции с органами местного самоуправления.

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