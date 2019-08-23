Горбатюк рассказал о трех инкриминируемых Януковичу преступлениях по делу о расстрелах на Майдане

Об этом сообщил в интервью Радио НВ начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это дача приказов. В тех подозрениях инкриминируется дача приказов о применении правоохранителями насилия вне рамок законодательства, применении оружия, не предусмотренного внутренними инструкциями (имеется в виду заряжание охотничьими патронами)", - рассказал Горбатюк.

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В рамках эпизода "штурма Майдана" 18-19 февраля президенту-беглецу инкриминируют незаконную организацию антитеррористической операции, а также дачу приказов об использовании штатного нарезного огнестрельного оружия в отношении неопределенного числа протестующих с целью запугивания и разгона митингов, добавил он.

"И на этапе 20 февраля - именно то применение оружия к невыборочному кругу лиц - уже содержит признаки террористического акта", - заключил Горбатюк.

Напомним, Оболонский районный суд Киева в январе 2019 года приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

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При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

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6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.