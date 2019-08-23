С 25 августа зеленую карту не будут продавать и пополнять в 10 кассах столичного метрополитена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Город внедряет электронный билет, потому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в некоторых кассах", - говорится в сообщении.

Карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на следующих станциях: "Крещатик" (центральный выход); "Театральная"; "Майдан Незалежности"; "Академгородок" (выход в магазин NOVUS); "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"); "Арсенальная"; "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан"); "Сырец"; "Почайна" (выход к проспекту Степана Бандеры); "Площадь Льва Толстого".

"В этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно", - сообщили в метрополитене.

Напомним, в апреле этого года киевский метрополитен сообщил, что полностью откажется от жетонов с 1 ноября.

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