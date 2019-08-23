Аудит "Укроборонпрома" завершится весной 2020 года, руководителей предприятий концерна проверят на полиграфе, - замсекретаря СНБО Кривонос

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос.

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По его убеждению, во многих случаях оборонные предприятия искусственно уничтожались различными людьми, "чтобы они не были конкурентоспособными, не имели государственных заказов, чтобы эти заводы не давали ту продукцию, которая нужна нашему государству, нашим ВСУ".

Он подчеркнул, что проблемы, которые всплыли сейчас на поверхность в связи со скандалами внутри "Укроборонпрома" возникли намного раньше, но о них молчали. Кроме того, не принималось никаких решений - ни положительных, ни отрицательных. В данное время кадровые вопросы в отношении руководства отдельных предприятий концерна уже решаются, сообщил Кривонос.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас аудит и когда он закончится, Кривонос сказал: "Этот вопрос сейчас прорабатывается, и я думаю, возможно, до конца года по определенным направлениям закончится раньше, а некоторые будут рассматриваться дольше. Я думаю, что к весне 2020 года аудит будет выполнен по всем направлениям".

Что касается реформирования "Укроборонпрома", то заместитель секретаря СНБО отметил, что на сегодняшний день существует несколько точек зрения на этот вопрос, которые имеют свои плюсы и минусы. "Не проблема разогнать ("Укроборонпром". - Ред.), но что будет дальше? Потому что проблема "Укроборонпрома" заключалась в том, что ответственности за успешность предприятий юридически не было, это была та организация, которая "срезала купоны", а предприятия крутились, как могли, и с этих предприятий еще и деньги брали за то, что они работают", - подчеркнул он.

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Пока вопрос реформирования находится еще в процессе обсуждения, поэтому СНБО планирует в кратчайшие сроки восстановить работу предприятий, которые искусственно уничтожались, отметил Кривонос.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".