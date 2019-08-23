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23.08.19 18:45

Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд с просьбой запретить генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту Генерального прокурора сразу после его увольнения", - говорится в сообщении. 

Также Черновецкий требует обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд генпрокурора за границу.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

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