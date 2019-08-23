Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.

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