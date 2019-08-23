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23.08.19 20:40

Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего харьковчанина, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в жилом доме (ч.1 ст.259 УК Украины).

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер "102" и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.

"Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории. Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", - сообщил Грюк.

Вскоре "телефонного минера" задержали. Он рассказал правоохранителям, что поссорился с женой, выпил лишнего и решил ей отомстить. Подозреваемый также заверил правоохранителей, что сожалеет о своем поступке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

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