Елизавета II, Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости, - Офис президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", - отметил в своем поздравлении Президент США.

Также поздравление с Днем Независимости Украины поступило от Королевы Великобритании Елизаветы Второй.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - сказано в тексте.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил Президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир", - добавил Эммануэль Макрон.

Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

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