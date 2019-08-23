Партия товара стоимостью более 4 млн грн изъята из незаконного оборота в Хмельницкой области, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, среди которых граждане Турции и Украины, которые ввозили на таможенную территорию Украины высоколиквидные товары народного потребления с занижением их таможенной стоимости и сокрытием от таможенного контроля.

Товары ввозились через подконтрольные фигурантам компании по заказу физических лиц-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках региона, и по заказу владельцев интернет-магазинов, которые в дальнейшем реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Доставляли "заказ" в морские порты, а откуда - перевозили в складские помещения, расположенные в Хмельницком. При этом при таможенном оформлении продукции в документы, которые подавались на таможню, вносились ложные сведения о номенклатуре, количестве и стоимости товаров, в результате чего занижалась сумма таможенных платежей.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов, из незаконного оборота изъято и передано на хранение более 6 тонн товаров народного потребления стоимостью более 4 млн. грн., черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации и др. доказательства незаконной деятельности.

Следствие продолжается.