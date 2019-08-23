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23.08.19 21:29

Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом

В Администрации президента Соединенных Штатов считают, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8, когда уладит причины, по которым ее исключили из клуба.

дом,белый

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это состоится. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом чиновник напомнил слова Трампа о том, что участие России в переговорах среди стран "Группы семи" было бы шагом в хорошем направлении, ведь G7 уделяет значительное внимание вопросам безопасности и экономики.

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"Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы сейчас на самом деле не имеем чего дополнительного сказать", - заявил он.

При этом чиновник Администрации Трампа добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8.

"Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - заявил российский лидер.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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