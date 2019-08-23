Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это состоится. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом чиновник напомнил слова Трампа о том, что участие России в переговорах среди стран "Группы семи" было бы шагом в хорошем направлении, ведь G7 уделяет значительное внимание вопросам безопасности и экономики.

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"Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы сейчас на самом деле не имеем чего дополнительного сказать", - заявил он.

При этом чиновник Администрации Трампа добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8.

"Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - заявил российский лидер.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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