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23.08.19 23:58

Сотрудник Военной службы правопорядка спас жизнь кассира супермаркета, предоставив женщине первую помощь во время приступа эпилепсии

Сотрудник Военной службы правопорядка старший лейтенант Роман Варавка спас кассира днепровского супермаркета во время приступа эпилепсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Вадим Музюкин.

Он отметил: "Военная служба правопорядка воспитывает настоящих героев. 19.08.2019 офицер в/ч 2176 Восточного территориального управления ВСП (г. Днепр) старший лейтенант Варавка Роман Александрович во время обеденного перерыва пришел в супермаркет Varus с целью приобрести вещи первой необходимости. Находясь в супермаркете старший лейтенант Варавка Р.А. услышал женский крик и крики с просьбой вызвать скорую помощь, отреагировав на вызовы и увидел скопление толпы около 13 кассы он подбежал к ней и увидел, что молодая девушка в форме кассира лежит на полу в конвульсиях и другая кассир пытается удержать ее на боку. Старший лейтенант Варавка Р.А. понял, что у девушки произошел эпилептический приступ. Применяя приобретенные навыки по тактической медицине он начал оказывать первую домедицинскую помощь и организовал работу толпы, с целью получения подручных вещей для оказания помощи. Помощь оказывалась в течение 10 минут, по результатам чего девушка была спасена и приведена в чувство.

Позже прибыла бригада скорой помощи, которой старший лейтенант Варавка Р.А. предоставил информацию о случае и состоянии девушки, после чего помог ее доставить к карете скорой помощи. Выполнив свой долг как офицер ВСУ и обычный гражданин своей страны старший лейтенант Варавка Р.А. вернулся к исполнению своих служебных обязанностей не ожидая никаких похвал и благодарностей.

21.08.2019 командованию Восточного ТУ ВСП стало известно, что управление супермаркета Varus разыскивает неизвестного им военнослужащего с целью выразить ему благодарность за спасенную жизнь их сотрудника Пещук Карины Сергеевны.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения было установлено, что это старший лейтенант Варавка Р.А".

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