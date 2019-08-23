Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости известным стихотворением Лины Костенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовано в Твиттере посольства.

"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении.

"Наши коллеги записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг. Благодаря группе BRUTTO, несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни. Смотрите сами, что из этого вышло!" - добавили в посольстве.

Напомним, ранее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совместно с ведущими британскими политиками, аналитиками и дипломатами, записал видеопоздравление по случаю 28 годовщины провозглашения независимости Украины.

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