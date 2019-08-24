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24.08.19 00:46

Трамп назвал саммит "большой семерки" бесполезной тратой времени

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев жаловался на то, что ему предстоит посетить саммит G7 в Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.

По словам источника, американский лидер хотел бы больше акцентироваться на проблемах мировой экономики, ситуации в Соединенных Штатах, деятельности его администрации, а не защите окружающей среды и загрязнении океанов. В связи с этим его помощники добивались того, чтобы на саммите было достаточное вопросов экономического характера.

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Кроме того, Трамп сообщал о своей позиции французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Они посоветовали ему не пропускать встречу.

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