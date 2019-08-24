Бадоев и Коляденко не будут получать деньги из госбджета за режиссуру "Шествия Достоинства" на День независимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.



Однако, в ведомстве не уточнили, на какой основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой марша, добавив, что, согласно указу Зеленского, финансированием расходов на проведение мероприятий занимается Кабинет министров.

Напомним, что клипмейкер Алан Бадоев стал новым режиссером праздничных мероприятий ко Дню Независимости. В прошлом он был бизнес-партнером Зеленского по телепродакшину Gaudi Studio. Вместе с хореографом Еленой Коляденко режиссер делает постановку Шествия Достоинства, действа, которое должно заменить традиционный парад.

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