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24.08.19 01:39

Бадоев и Коляденко не будут получать деньги из госбджета за режиссуру "Шествия Достоинства" на День независимости

В Офисе президента заявили, что клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елене Коляденко не будут платить из госбюджета за режиссуру "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости.

шествие,бадоев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.

Однако, в ведомстве не уточнили, на какой основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой марша, добавив, что, согласно указу Зеленского, финансированием расходов на проведение мероприятий занимается Кабинет министров.

Напомним, что клипмейкер Алан Бадоев стал новым режиссером праздничных мероприятий ко Дню Независимости. В прошлом он был бизнес-партнером Зеленского по телепродакшину Gaudi Studio. Вместе с хореографом Еленой Коляденко режиссер делает постановку Шествия Достоинства, действа, которое должно заменить традиционный парад.

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