"Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в распоряжении "Радио Свобода" оказались снимки с места происшествия.



Одно фото сделал местный житель и опубликовал его в закрытом паблике "Ненокса в сердце моем".



"Так выглядит смерть", – написал он.



Автор фото просил не репостить снимок, однако он разошелся по сети в виде скриншотов, отмечает "Радио Свобода".

На неофициальной встрече с жителями Неноксы командир военной части Владимир Босый подтвердил, что взрыв произошел под этим понтоном, находившиеся на нем сотрудники государственной корпорации "Росатом" погибли.



При этом, по словам Босого, платформа, вероятно, подверглась радиационному загрязнению; он попросил людей не приближаться к предметам, которые море выбрасывает на берег. В небольшом отдалении от места взрыва и в населенных пунктах радиационный фон в норме, утверждают в ВМФ РФ.



Информацию из соцсетей подтверждают спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, сообщает "Радио Свобода" в Twitter. На них также видны понтоны у побережья.









Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.