Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей , - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

"24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне 28-й годовщины независимости Украины состоялась видеоселекторное совещание с участием Александра Фацевича, руководителей главных управлений Нацполиции в областях и патрульной полиции. Заместитель председателя Нацполиции определил задачи личному составу по надлежащему выполнению служебных обязанностей.

В частности Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

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