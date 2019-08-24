В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Далее запланировано:
12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага
12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности
12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная
часть
13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального
молебна по погибшим в бою воинами Украины
Марш Захисників рушає від Парку Шевченка pic.twitter.com/8qlVM2MYG6— Viacheslav Manulik (@vmanulik) 24 августа 2019 г.
Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.
Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.