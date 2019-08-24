США поддерживают Киев в этот исторический момент, - Помпео поздравил Украину с Днем Независимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.



"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны", – говорится в сообщении.



Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают" процветающую, демократическую и свободную Украину и выступают за восстановление ее территориальной целостности.



"Президентские и парламентские выборы в этом году подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему. Как отметил президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент, и мы рассчитываем на сотрудничество с новым правительством и народом Украины для продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха вашей страны", – отметил госсекретарь.

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