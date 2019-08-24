"Желаю Украине мира на условиях победы": Политики поздравили украинцев с Днем Независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пожелал Украине "мира на условиях победы".

"Сегодня я поздравляю украинцев с Днем Независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, были свободны. Мы отдали почет и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю. Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - сказано в сообщении.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в частности отметила, что сегодня, как и 28 лет назад, более 80 процентов украинцев поддерживают государственную независимость.

"Подавляющее большинство граждан впервые за много лет смотрят в будущее с оптимизмом. 74 процента - мечтали бы родиться и жить именно здесь, в Украине. Эта свежая жизнеутверждающая социология - лучший подарок стране к Дню Независимости", - написала она.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подчеркнул, что жить в независимой стране - это большой дар и большая ответственность.

Экс-секретарь СНБО Александр ТУрчинов написал: "Друзья, поздравляю всех вас с нашим великим праздником. В этот день вспоминаем всех героев, благодаря которым мы получили и защитили нашу Независимость и Свободу! Помним и идем вперед, защищая и укрепляя свою страну! Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас!"

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сопроводил свое поздравление видео о том, как менялась Украина.

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