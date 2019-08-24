На Марш Защитников зарегистрировались около 10 тысяч участников, представлены 20 областей, - организаторы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщил один из организаторов Марша Дмитрий Шатровский во время брифинга перед началом мероприятия.

"У нас зарегистрированы около 10 тысяч участников по электронным анкетами. Точное количество сказать пока трудно и проконтролировать тем более. У нас представлены 20 областей, есть семьи павших героев, есть раненые майдановцы, от отдельных боевых подразделений у нас подразделение полка "Азов", госпитальеры, 131 бригада", - отметил Шатровский.

При этом он уточнил, что колонна участников Марша отправится от парка Шевченко около 11.30.

"Будем идти по бульвару Шевченко к Бессарабской площади, далее от Бессарабской площади поворачиваем к ЦУМу, там сделаем остановку, а затем продолжим движение к Майдану Незалежности. Там мы занимаем всю площадь, проводим перфоманс в поддержку военнопленных, поем Гимн, после этого расходимся, а часть людей идет на Михайловскую площадь проводить межконфессиональный молебен по погибшим участниками боевых действий", - уточнил один из организаторов.

По словам Шатровского, главная цель Марша защитников в том, чтобы показать, что украинцы объединены, и милитарная составляющая в государственной политике должна быть, ведь Украина ведет войну против российской агрессии, и граждане должны видеть хотя бы раз в год своих защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский

В то же время на вопрос журналистов предлагали ли организаторам мероприятия приобщиться к официальному торжеству, Шатровский отметил, что "в каком-то формате предлагали".

"Мы разведены по времени для того, чтобы не было никаких столкновений, мы начали планировать свое мероприятие после того, как президент сказал, что парада не будет. В каком-то формате нам предлагали присоединиться к официальному шествию, но мы решили проводить свое мероприятие самостоятельно. Возможно в следующем году ситуация изменится, если ветеранскую общественность будет слушать власть", - отметил соорганизатор.

В то же время на уточняющий вопрос присоединятся ли к Маршу украинские политики, Шатровский сказал, что среди участников мероприятия есть "несколько участников боевых действий, которые были депутатами прошлого созыва, возможно есть кто-то из нынешнего состава Рады". При этом он уточнил, что единственным требованием к участникам Марша является отсутствие какой-либо политической символики, а также оружия. При этом он не подтвердил информацию о том, что в мероприятии примет участие пятый Президент Украины Петр Порошенко.

По словам Шатровского, колонну Марша защитников возглавят семьи павших героев.

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