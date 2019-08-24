Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства канцлера ФРГ.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от Группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", - заявили в немецком правительстве.

В то же время там отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей было и возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что, учитывая нынешнюю ситуацию еще нельзя сказать, что в реализации Минского процесса достигнут прогресс, поэтому причины, по которым в 2014 году РФ была исключена из группы, до сих пор есть. В то же время она отметила "возможно, незначительные движения" в имплементации Минских соглашений, а если будут реальные достижения, сложится "в определенной степени новая ситуация", и тогда партнеры будут решать, как действовать далее.

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В контексте встречи "Большой семерки" в Биаррице федеральное правительство поддерживает французское председательство в G7 в предоставлении четкого сигнала поддержки многосторонней торговли и Конференции ООН по изменению климата в сентябре этого года, а также относительно развития сотрудничества с Африкой.

В ведомстве канцлера отмечают, что Берлин готов оставаться в непосредственном контакте даже в сложные времена и в тематических конфликтах, обсуждать решения глобальных вызовов в неформальной обстановке.

Во французский Биарриц, где сегодня должен начаться саммит G7, Меркель отправится во второй половине дня в субботу.

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