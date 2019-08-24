Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости

Как сообщает Цензор.НЕТ, указы опубликованы на официальном сайте главы государства.
Так, в указе №622 говорится: "За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность постановляю:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени
Томмессена Олемика - Президента Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени
Рота Шандора - почетного Генерального консула Украины в Венгрии
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени
Бонна Франца-Ксаверия (посмертно) - руководителя дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах
Грода Павла - президента Всемирного конгресса украинцев, Канада
Чолия Евгения Ярославича - президента Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах, Канада
Наградить орденом "За заслуги" III степени
Антонива Мика депутата Национальной ассамблеи Уэльса, Великобритания
Бешигу Рикарду Мануепя да Силву Монтейру - депутата Ассамблеи Республики Португалия, председателя группы дружбы "Украина-Португалия"
Бугаса Герасимос-Николаоса - генерального секретаря Греко-Украинской Палаты, Греческая Республика
Виттингдейла Джона Флесби Лоуренса - депутата парламента, председателя многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании
Горовского Витольда - почетного консула Украины в Познань, Республика Польша
Эгеланд Яна - генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев, Королевство Норвегия
Коваля Зенона Емельяновича - советника администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии "Валония- Брюссель Интернасьональ", Королевство Бельгия
Косту Бертрана - председателя благотворительного фонда "Search Foundation", Великобритания
Кочергу Николая - президента фонда голодомора-геноцида, г. Чикаго, США
Кушку Яна Петра - священника Украинской греко-католического прихода, Варшава, Республика Польша
Летем Полин Элизабет - депутата Парламента Великобритании
Макдональда Стюарта Малколма - депутата Парламента Великобритании
Ментуха Андрея - украинского общественного деятеля, Республика Польша
Павлишина Марка Романовича - директора центра украинистики имени Николая Зерова, профессора Университета имени Монаша, м.Мельбурн, Австралия
Наградить орденом княгини Ольги I степени
Калниете Сандра - депутата Европейского парламента
Наградить орденом княгини Ольги III степени
Морару Валентину Сергеевну - председателя женской общины украинок Молдовы, Республика Молдова
Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы
Кисиль Анну - вице-президента Всемирного конгресса украинцев, президента общественной организации "Четвертая волна", Канада
Клюфаса Юрия - Украинский тележурналиста, телепродюсера, общественного деятеля, Канада
Луцюка Любомира Ярос
лава - историка, профессора отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады".
В другом указе №625 отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
Кудрю Николая Сергеевича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" II степени
Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта
Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта
Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта
Наградить орденом "За мужество" III степени
Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата
Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата
Василенко Сергея Олександровича- прапорщика
Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика
Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика
Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса
Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта
Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата
Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата
Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса
Оловаренко Александра Витальевича - солдата
Письменского Антона Викторовича - майора
Постоялко Богдана Сергеевича - матроса
Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса
Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта
Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата
Сфинкса Александра Юрьевича - старшину
Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата
Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса
Шкумата Романа Ярославовича - солдата
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта
Ливитчука Николая Валерьевича - старшину
Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата
Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта
Шунькина Александра Николаевича - капитана
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта
Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса
Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса
Булика Николая Васильевича - старшину
Вандера Вадима Александровича - старшего солдата
Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта
Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса
Герасименко Сергея Владимировича - матроса
Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата
Журавлева Владислава Витальевича - матроса
Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса
Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса
Киселева Артема Юрьевича - матроса
Коврижных Владислава Владимировича - матроса
Коржика Григория Алексеевича - сержанта
Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика
Лободу Сергея Николаевича - сержанта
Мурия Василия Владимировича - сержанта
Новака Сергея Александровича - матроса
Олию Ивана Александровича - старшего матроса
Петрика Михаила Юрьевича - солдата
Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса
Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата
Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта
Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата
Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса
Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта
Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта