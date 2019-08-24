Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости

Как сообщает Цензор.НЕТ, указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, в указе №622 говорится: "За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность постановляю:



Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени



Томмессена Олемика - Президента Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах



Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени



Рота Шандора - почетного Генерального консула Украины в Венгрии



Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени



Бонна Франца-Ксаверия (посмертно) - руководителя дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах



Грода Павла - президента Всемирного конгресса украинцев, Канада



Чолия Евгения Ярославича - президента Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах, Канада



Наградить орденом "За заслуги" III степени



Антонива Мика депутата Национальной ассамблеи Уэльса, Великобритания



Бешигу Рикарду Мануепя да Силву Монтейру - депутата Ассамблеи Республики Португалия, председателя группы дружбы "Украина-Португалия"



Бугаса Герасимос-Николаоса - генерального секретаря Греко-Украинской Палаты, Греческая Республика



Виттингдейла Джона Флесби Лоуренса - депутата парламента, председателя многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании



Горовского Витольда - почетного консула Украины в Познань, Республика Польша



Эгеланд Яна - генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев, Королевство Норвегия



Коваля Зенона Емельяновича - советника администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии "Валония- Брюссель Интернасьональ", Королевство Бельгия



Косту Бертрана - председателя благотворительного фонда "Search Foundation", Великобритания



Кочергу Николая - президента фонда голодомора-геноцида, г. Чикаго, США



Кушку Яна Петра - священника Украинской греко-католического прихода, Варшава, Республика Польша



Летем Полин Элизабет - депутата Парламента Великобритании



Макдональда Стюарта Малколма - депутата Парламента Великобритании



Ментуха Андрея - украинского общественного деятеля, Республика Польша



Павлишина Марка Романовича - директора центра украинистики имени Николая Зерова, профессора Университета имени Монаша, м.Мельбурн, Австралия



Наградить орденом княгини Ольги I степени



Калниете Сандра - депутата Европейского парламента



Наградить орденом княгини Ольги III степени



Морару Валентину Сергеевну - председателя женской общины украинок Молдовы, Республика Молдова



Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы



Кисиль Анну - вице-президента Всемирного конгресса украинцев, президента общественной организации "Четвертая волна", Канада



Клюфаса Юрия - Украинский тележурналиста, телепродюсера, общественного деятеля, Канада



Луцюка Любомира Ярос

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лава - историка, профессора отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады".

Также читайте: В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов

В другом указе №625 отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:



Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени



Кудрю Николая Сергеевича - подполковника



Наградить орденом "За мужество" II степени



Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта



Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта



Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта



Наградить орденом "За мужество" III степени



Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата



Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата



Василенко Сергея Олександровича- прапорщика



Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика



Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика



Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса



Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта



Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата



Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата



Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса



Оловаренко Александра Витальевича - солдата



Письменского Антона Викторовича - майора



Постоялко Богдана Сергеевича - матроса



Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса



Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта



Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата



Сфинкса Александра Юрьевича - старшину



Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата



Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата



Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса



Шкумата Романа Ярославовича - солдата



Наградить медалью "За воинскую службу Украине"



Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта



Ливитчука Николая Валерьевича - старшину



Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата



Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта



Шунькина Александра Николаевича - капитана



Наградить медалью "Защитнику Отечества"



Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта



Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса



Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса



Булика Николая Васильевича - старшину



Вандера Вадима Александровича - старшего солдата



Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта



Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса



Герасименко Сергея Владимировича - матроса



Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата



Журавлева Владислава Витальевича - матроса



Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса



Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса



Киселева Артема Юрьевича - матроса



Коврижных Владислава Владимировича - матроса



Коржика Григория Алексеевича - сержанта



Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика



Лободу Сергея Николаевича - сержанта



Мурия Василия Владимировича - сержанта



Новака Сергея Александровича - матроса



Олию Ивана Александровича - старшего матроса



Петрика Михаила Юрьевича - солдата



Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса



Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата



Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта



Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата



Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса



Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта



Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта