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24.08.19 14:05

Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 24 августа 2019 года, группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "После обследования в 10.35 ч. указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 ч. расчет пиротехнического подразделения ДСНС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы.

Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской сторона у разрушенного моста.

Отмечаем, что по состоянию на 12.00  со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится, как видно на фото.

Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании, российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста".

Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 01
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 02
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 03
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 04

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