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24.08.19 14:37

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ

Президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" (G7).

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 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом написал в Twitter журналист ВВС Роса Аткинса.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

"Сегодня я попробую убедить моих собеседников, что лучше будет пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового президента", - сказал Туск.

По его словам, Зеленский очень заинтересован в участии во встрече с лидерами стран G7.

"Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, он будет очень заинтересован", - сказал Туск.

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Напомним, за несколько дней до саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это будет возможным после прекращения агрессии РФ в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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