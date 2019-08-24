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24.08.19 15:19

Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Майдан "заминировали", - Крищенко

В субботу, 24 августа, в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о минировании Майдана.

марш

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было одно во время официальных мероприятий сообщение о минировании Майдана Независимости. Возбуждено уголовное производство", - отметил он.

По словам Крищенко, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий.

Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о минировании.

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