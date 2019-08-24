В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 50 тыс. человек, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", - сообщил Крищенко во время брифинга после завершения мероприятий.
По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.
Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции.
"Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - сообщил начальник киевского главка.
Киевляне и гости столицы продолжают отмечать День Независимости Украины, обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.