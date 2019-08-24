В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 50 тыс. человек, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", - сообщил Крищенко во время брифинга после завершения мероприятий.

По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.

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Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - сообщил начальник киевского главка.

Киевляне и гости столицы продолжают отмечать День Независимости Украины, обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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