Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик.



По ее словам, информация о смерти ребенка, которого уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком.



"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали", - написала она.

Как подтвердили OBOZREVATEL в "Охматдете", мальчик находится в отделении хирургии.



Отметим, Сопельник уже избрана мера пресечения. Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 сроком до 22 октября

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения