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24.08.19 18:21

Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция

Пострадавший в ДТП, которое устроила в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и политика Виталий Хомутынник Лилия Сопельник, 9-летний мальчик жив и находится в столичной детской больницы "Охматдет".

дтп

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, информация о смерти ребенка, которого уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком.

"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали", - написала она.

Как подтвердили OBOZREVATEL в "Охматдете", мальчик находится в отделении хирургии.

Отметим, Сопельник уже избрана мера пресечения. Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 сроком до 22 октября

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