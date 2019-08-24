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24.08.19 19:58

Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости обратился к украинским воинам и извинился за отсутствие военного парада.

марш,богачук

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Простите! Еще раз подчеркиваю, это не наша вина. Простите, что без парада! Это ошибка. Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - сказал Порошенко.

Напомним, 24 августа в Киеве прошел Марш Защитников Украины - альтернативное официальным торжествам мероприятие.

Отметим, организаторы сообщили, что для участия зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвовали около 30 тысяч человек.

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