Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Уточняется, что прошел прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ и изготовленный на "Южмаше".

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"Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, констатируют в КБЮ, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.

"Испытания признаны успешными!", - резюмируют в КБ.

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