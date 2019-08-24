Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".
Уточняется, что прошел прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ и изготовленный на "Южмаше".
"Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.
Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, констатируют в КБЮ, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.
"Испытания признаны успешными!", - резюмируют в КБ.