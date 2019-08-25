Наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: неподалеку Марьинки, Павлополя и дважды неподалеку Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - добавили в штабе.

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