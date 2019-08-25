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25.08.19 08:35

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях 23 и 24 августа, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе во Франции.

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "LB.ua".

23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас. По словам источников, Огренчук беременна.

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ 01

Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса - КВЦ "Парковый". Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии "Слуга народа".

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ 02

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