Полиция задержала 68 противников саммита "Большой семерки" во Франции, - AFP

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом сообщает агентство "AFP".

Вечером в субботу, 24 августа,противники саммита "Большой семерки" начали бросать камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в г.Байонна неподалеку Биарицца, где состоится встреча лидеров "семерки". В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы, пострадавших нет. В результате столкновений правоохранители задержали 68 человек, 38 из них взяли под стражу.

В то же время другие протесты в соседних городах прошли спокойно. В частности протестная акция в городах Андай и Ирун с обеих сторон французско-испанской границы была мирной. По словам организаторов, в ней приняли участие 15 тыс. человек. Полиция сообщила о 9 тыс. участников. Организаторы мирной акции в Анда сообщили в соцсети Twitter, что, учитывая большое количество полиции решили отменить запланированные на воскресенье акции протеста в семи местностях вблизи Биаррица. Отмечается, что в акциях протеста участвовали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".

Французские власти ограничили доступ к Биаррица, где проходит саммит G7. На время его проведения в город могут попасть только местные жители и рабочие, которые там работают. Также в город отправили около 13, 2 тыс. полицейских и жандармов, а также нескольких прокуроров для охраны правопорядка.

Напомним, вчера, 24 августа, стартовал саммит "Большой семерки" во французском городе Беарицц. Франция, которая в этом году председательствует в G7, главным приоритетом саммита определила борьбу с неравенством.

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