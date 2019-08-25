Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп говорит, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в США в следующем году, чтобы создать точку соприкосновения с другими странами", - сообщает Bloomberg.

В воскресенье, 25 августа, Трамп выступил в Биаррице, Франция, перед началом дневной сессии G7.

"Ранее он призывал полностью вернуть Путина в то, что когда-то было "восьмеркой", в то время как страны-члены блока отказались принять реадмиссию в отношении России, которая была изгнана из группы из-за ее военных действий в Украине", - напомнили в Bloomberg.

"Я думаю, что гораздо более уместно вернуть Россию", - сказал он. Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал саммит "большой семерки" бесполезной тратой времени